De Vrij, pista rinnovo con l’Inter fredda! Altri due in bilico: gli scenari – TS

RINNOVO – Stefan De Vrij ha il contratto in scadenza a giugno del 2023. I discorsi riguardanti il rinnovo, spiega Tuttosport, rispetto alla questione Acerbi (vedi articolo), sono più freddi. Per quanto non sia preclusa questa possibilità, il club nerazzurro ha congelato ogni discorso sino a febbraio. La speranza è quella che l’olandese possa riscattarsi disputando un grande Mondiale. Lo stallo sui rinnovi, però, non riguarda solo il difensore e Lazio: a febbraio si discuterà anche con Gagliardini e D’Ambrosio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino