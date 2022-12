Inter, due vittorie e una sconfitta per i prestiti in Serie B: tre in campo

Sono scesi in campo tutti e tre i giocatori dell’Inter in prestito impegnati nelle gare di Serie B delle 15. Si tratta di Franco Carboni e Giovanni Fabbian, vincitori con Cagliari e Reggina, e Marco Pompetti sconfitto con il Südtirol contro il Modena.

DUE PIÙ UNO – Due vittorie e una sconfitta per i giocatori dell’Inter in prestito in Serie B. Tutti e tre in campo, anche se non per tutta la partita. Franco Carboni e Marco Pompetti sono entrati infatti a gara in corso per Cagliari e Südtirol. Vittoria per l’argentino per 2-0 contro il Cosenza, mentre il secondo è uscito sconfitto dallo scontro fra i trentini e il Modena. Infine Giovanni Fabbian, partito da titolare con la Reggina e uscito nel finale della partita vinta dai calabresi contro l’Ascoli in trasferta. Ora spazio a Mulattieri con il Frosinone e Salcedo in serata nella sfida tra Bari e Genoa.