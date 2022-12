Skriniar destinato all’addio all’Inter? Dal mercato sembra arrivare un indizio

Passano i giorni e del rinnovo di Milan Skriniar neanche l’ombra. Voci contrastanti si susseguono sul suo possibile futuro all’Inter, tra il prolungamento del contratto e la decisione di lasciare a parametro zero a fine stagione. Dal mercato, intanto, sembra arrivare un chiaro indizio.

INDIZIO SUL FUTURO – Milan Skriniar resta o va via a parametro zero? Una domanda che continua a tenere banco in casa Inter. La situazione legata al contratto in scadenza nel giugno 2023 si fa sempre più intricata e più passa il tempo, più calano le possibilità di vedere lo slovacco proseguire con la maglia nerazzurra. Un indizio ulteriore sembra anche arrivare dal mercato. In casa nerazzurra, infatti, uno dei nomi cercati sul mercato è quello di Giorgio Scalvini, diciannovenne difensore dell’Atalanta. Un possibile investimento per il futuro che, però, potrebbe anche rivelarsi una conferma sull’addio di Skriniar. L’Inter corre ai ripari, nella speranza in ogni caso di riuscire a convincere l’ex Sampdoria a restare in nerazzurro.