Sassuolo-Inter, un dato da migliorare rispetto al precedente stagionale

Mancano tre giorni all’amichevole che vedrà contrapposte Sassuolo e Inter, del 29 dicembre. Rispetto al precedente stagionale terminato con una vittoria dei nerazzurri, nel test di giovedì andrà migliorato un piccolo dato.

MIGLIORAMENTO – Ultimo test quello del 29 dicembre, tra Sassuolo e Inter, prima di ricominciare a fare sul serio. Al Mapei Stadium i nerazzurri scenderanno in campo contro gli emiliani, in un’amichevole replica di quanto già visto in Serie A a inizio ottobre. Proprio prendendo a confronto l’ultima gara giocata dalle due squadre in campionato, l’Inter dovrà cercare di migliorare un dato. Ovvero quello dei gol subiti. Uno era arrivato – segnato da Davide Frattesi – nella gara di campionato. Per questo nel test in programma fra tre giorni sarà importante vedere la tenuta difensiva della squadra nerazzurra, con l’obiettivo di chiudere a porta inviolata.