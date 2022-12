Lautaro Martinez, obiettivo per il 2023: il Mondiale per salire di livello

Lautaro Martinez ha un obiettivo chiaro per il 2023. Ovvero quello di sfruttare la vittoria del Mondiale per portarsi a un nuovo livello. Tornando a fare quello che sa fare meglio: segnare.

NUOVO LIVELLO – Il Mondiale può essere un passaggio molto importante per la carriera di Lautaro Martinez. Il Toro è alla ricerca della consacrazione a livello internazionale e a 25 anni è il momento giusto per mostrare tutto il suo potenziale. In questa stagione l’argentino ha convinto a metà finora: momenti di grande forma, intervallati da momenti di siccità da gol. Un elemento da migliorare per portarsi a un nuovo livello. Un livello che Lautaro Martinez può raggiungere sfruttando quello che è sicuramente il traguardo maggiore nella carriera di qualsiasi calciatore: la vittoria della Coppa del Mondo.

OBIETTIVO 2023 – Questo il “buon proposito” su cui deve lavorare Lautaro Martinez nel 2023. Già a partire dalla gara contro il Napoli a inizio gennaio. Il Toro probabilmente non scenderà in campo dal primo minuto, lasciando spazio al tandem formato da Romelu Lukaku ed Edin Dzeko su cui sta lavorando Simone Inzaghi in queste amichevoli. Ma un suo ingresso in campo a gara in corso è chiaramente ipotizzabile. E Lautaro Martinez al Mondiale ha dimostrato di essere in grado di cambiare la partita e rendersi pericoloso proprio quando è chiamato a dare il suo contributo dalla panchina. La prima occasione, nel 2023, di mostrare di saper alzare l’asticella.