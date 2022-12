Frosinone-Ternana, Grosso da ancora fiducia a Mulattieri: le scelte ufficiali

Frosinone e Ternana si sfideranno alle 18 allo Stirpe. Per la sfida importantissima ai fini della classifica, Grosso sceglie Mulattieri per guidare l’attacco

LE SCELTE – Frosinone-Ternana andrà in scena allo “Stirpe” alle ore 18. Si tratta di un match chiave ai fini della classifica in Serie B, con i padroni di casa pronti ad agguantare il titolo di “Campione d’inverno”. Fabio Grosso, tecnico dei ciociari, in attacco si affida ancora una volta a Samuele Mulattieri, attaccante in prestito dall’Inter. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.