Inzaghi: «Grande rapporto con i calciatori! Supercoppa? Ho fatto…».

Simone Inzaghi sarà uno dei protagonisti della puntata del 29 dicembre de “I Re del Calcio” sui canali Mediaset. Oltre alle parole sugli obiettivi stagionali dell’Inter (qui le parole), il tecnico ha parlato del successo in Supercoppa della scorsa staigone e del rapporto con i giocatori

RIMONTA – Queste le parole del tecnico dell’Inter: «Esultanza in Supercoppa? Qua ho fatto un bello scatto (ride, ndr). Poi mi sono reso conto che i ragazzi andavano dalla parte opposta, non sapevo ancora se era il triplice fischio, ma se avessi saputo che era finita probabilmente avrei continuato a correre. Rapporto con i calciatori? In tutti gli anni in cui ho allenato so che nessuno mi ha mai mancato di rispetto e quella è la cosa più importante. Si sa che ho un grande rapporto col mio staff e i miei giocatori ma sempre nel rispetto dei ruoli».

Fonte: Sportmediaset.it