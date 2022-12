Sabatini: «Handanovic al Milan? Fantacalcio! Inter, nel 2023 mi aspetto…»

Sabatini si pronuncia sulla possibilità di vedere Handanovic vestire la maglia del Milan. Il giornalista, poi, parla delle proprie aspettative sul ritorno in Seria A dell’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva.

APETTATIVE – Sandro Sabatini parla della possibile cessione di Samir Handanovic. Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista afferma: «Handanovic al Milan? Al fantacalcio o a FIFA sì, nella realtà assolutamente no. Non esiste che l’Inter dia un portiere, eventualmente titolare, al Milan. Cosa mi aspetto dal ritorno in Serie A? Credo che sarà determinante il recupero dei giocatori. L’Inter ha concluso il 2022 praticamente senza mai utilizzare Romelu Lukaku (vedi focus) e, parzialmente, senza Marcelo Brozovic». Questo il pensiero, espresso sulle frequenze di Radio Sportiva, di Sabatini sul rientro in campionato dei nerazzurri.