Lukaku, ottime indicazioni dopo la Reggina. Tocca convincere Inzaghi prima del Napoli

Romelu Lukaku è tornato a giocare all’Inter dopo il Mondiale. L’amichevole contro la Reggina un indicazione importante per Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato.

INDICAZIONI – Lukaku, novanta minuti in campo contro la Reggina una chiara indicazione in vista della ripresa del campionato. L’attaccante belga dopo la delusione Mondiale con il Belgio ha avuto l’opportunità di recuperare la condizione fisica con i suoi tempi all’Inter. Chiaro, nonostante il gol realizzato serve più precisione sotto porta, però quanto visto durante l’amichevole è un assaggio di quello che potrebbe succedere alla ripresa contro il Napoli. Ma Lukaku è nella strada giusta: ha segnato, ma anche colpito un palo nel primo tempo. Nuovi minuti nelle gambe ritrovando fiducia, e anche dei buoni movimenti. Simone Inzaghi contro la Reggina più che il risultato cercava soprattutto la sua prestazione, ricevendo messaggi più che confortanti. L’attaccante belga dovrà dimostrare di meritare una maglia da titolare all’Inter anche la prossima stagione, ma prima ancora dovrà avere l’opportunità di giocare con continuità. La sua titolarità, almeno all’inizio, non sarà così scontata. Vero è che alla ripresa non ci sarà Lautaro Martinez, da poco tornato dalle vacanze dopo la vittoria del Mondiale, ma possibile che Inzaghi decida di puntare sul 3-4-1-1 utilizzato durante le amichevoli invernali. Sarà compito di Lukaku convincere Inzaghi di meritare la maglia da titolare anche al fianco di Edin Dzeko.