Brozovic, Inter-Napoli rischio ‘inutile’: ecco perché è meglio non affrettare

Marcelo Brozovic resta in dubbio in vista di Inter-Napoli. Il croato ha riscontrato un piccolo problema fisico durante la semifinale del Mondiale tra Croazia e Argentina. Affrettarne il recupero potrebbe non valerne la pena e soltanto peggiorare le cose.

RECUPERO DA VALUTARE – Sono da valutare giorno per giorno le condizioni di Marcelo Brozovic, che anche al Mondiale ha riscontrato un piccolo problema fisico. Nulla di grave, ma affrettare le cose potrebbe essere peggio. Per Inter-Napoli avere a disposizione il numero 77 sarebbe sicuramente importante, ma non al livello da rischiare di perderlo per la seconda volta in stagione. Il ritorno del centrocampista dopo il Qatar è previsto nei prossimi giorni, con Simone Inzaghi che sarà sicuramente felice di riaverlo a disposizione. E valutarlo per i prossimi impegni.

ALTERNATIVE – Per Inter-Napoli il centrocampo è piuttosto coperto. A sostituire Marcelo Brozovic ci possono infatti pensare Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Come fatto nella prima parte di stagione dopo l’infortunio del croato in Nations League. Considerando i tanti e ravvicinati impegni che aspettano l’Inter a gennaio e nei mesi seguenti, rischiare un recupero affrettato di Brozovic non ne vale la pena. Visto anche i risultati già ottenuti anche senza di lui in campo. Meglio aspettare, valutare e riaverlo come valore aggiunto al 100% della forma. Perché nonostante tutto, la sua presenza resta molto, molto importante.