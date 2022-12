Inter, oggi la ripresa! Gruppo ancora non al completo per Inzaghi

Le vacanze sono finite per l’Inter, nonostante formalmente oggi lunedì 26 dicembre sia giorno festivo. È prevista la ripresa degli allenamenti per Inzaghi, che non avrà ancora il gruppo al completo.

DI RIENTRO – L’Inter riparte questo pomeriggio, dopo le feste di Natale. Simone Inzaghi ha dato tre giorni liberi “pieni” alla squadra, dopo la vittoria in amichevole contro la Reggina per 0-2 di giovedì 22 (vedi highlights). Più la mattina di oggi, perché ad Appiano Gentile si riprende con gli allenamenti solo dopo pranzo. Il primo impegno sarà già questo giovedì, con l’amichevole di Reggio Emilia contro il Sassuolo (vedi articolo), ma è chiaro che l’obiettivo di tutta l’Inter è la partita contro il Napoli mercoledì 4 gennaio alle 20.45 (vedi calendario). Per il tecnico non ci sarà però il gruppo già al completo a partire da oggi. Ecco quali giocatori non si alleneranno con i compagni e il motivo della loro assenza.

ASSENTI GIUSTIFICATI – Contro il Sassuolo Inzaghi non avrà di sicuro Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, che salteranno anche la ripresa odierna. I due giocatori dell’Inter arrivati alle finali dei Mondiali hanno goduto di qualche giorno extra rispetto ai compagni, avendo finito rispettivamente il 17 e 18 dicembre i loro impegni in Qatar (vedi articolo). Per loro, salvo ferie accorciate, il rientro in Italia dai loro Paesi sarà fra giovedì e venerdì, situazione che li mette in dubbio per Inter-Napoli visti i pochi allenamenti che potranno fare in gruppo. Poi ci sono gli infortunati, Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio, che hanno saltato anche la prima parte di preparazione facendo solo allenamento personalizzato. Per loro è improbabile un recupero per il 4 gennaio. In questi giorni Inzaghi valuterà anche le condizioni di Romelu Lukaku, che spera in una maglia da titolare col Napoli dopo il gol in Reggina-Inter.