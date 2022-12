Gosens uno dei migliori in preparazione, l’Inter spera nella sua rinascita

Gosens sta pian piano ritrovando la forma dei giorni migliori. Il tedesco già nelle ultime partite di questa prima parte di stagione aveva dato ottimi segnali di crescita. Che ora sta confermando nelle amichevoli della preparazione invernale. L’esterno potrebbe per questo rivelarsi il vero acquisto del mercato invernale dell’Inter.

SOSTEGNO INCONDIZIONATO − Dal suo arrivo nello scorso mercato di gennaio Robin Gosens non ha mai convinto a pieno per le prestazioni offerte in campo. In questa stagione, dopo l’addio di Ivan Perisic, si pensava che potesse essere lui il titolare, ma Simone Inzaghi ha poi optato per Federico Dimarco (in ottima forma). Comunque al tedesco non è mai mancato il sostegno e l’affetto di tutti tifosi dell’Inter che hanno sempre dimostrato di credere nelle sue qualità.

SEGNALI DI RIPRESA − La riscossa per Gosens sembra essere finalmente iniziata dopo il fondamentale gol nel match del Camp Nou contro il Barcellona. Da lì in avanti Inzaghi ha iniziato a schierarlo più spesso a partita in corso e lui in molte occasioni ha ripagato la fiducia concessagli dall’allenatore. C’è stata poi la delusione della mancata convocazione al Mondiale con la Germania, che ha riacceso la sua voglia di dimostrare quanto vale veramente.

Gosens può essere il vero acquisto dell’Inter in questo mercato di gennaio

UN CERCHIO CHE SI CHIUDE − In questa fase di preparazione per la ripresa della stagione, Gosens si è finora rivelato uno dei calciatori più in forma. Il passo sembra essere ritornato quello degli anni dell’Atalanta, così come la sua voglia di incidere durante le partite. Nelle amichevoli fin qui disputate ha fatto vedere la grande capacità di cui è dotato negli inserimenti, trovando anche assist e soprattutto un gol contro lo Gzira United (vedi highlights). Se ciò dovesse confermarsi anche in gare ufficiali per lui e l’Inter potrebbe essere una perfetta chiusura del cerchio. In questo mercato di gennaio potrebbe essere Gosens il vero acquisto per Inzaghi, cosa che invece non è realmente avvenuta nella passata stagione.