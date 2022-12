Inzaghi: «Credo allo scudetto! Pausa novità per tutti. Il Napoli…»

Simone Inzaghi sarà uno dei protagonisti della puntata del 29 dicembre de “I Re del Calcio” sui canali Mediaset. Qui un anticipazione delle dichiarazioni del tecnico, che ha parlato dell’imminente sfida al Napoli di Spalletti

RIMONTA – Queste le parole del tecnico dell’Inter: «Credo allo scudetto? Assolutamente sì, è un campionato che è una novità per tutti con questa pausa lunghissima. Ripresa? Sappiamo che il Napoli finora ha fatto qualcosa di straordinario amplificando gli errori che hanno fatto l’Inter e le altre, hanno fatto qualcosa che in Europa non ha fatto nessuno e adesso il distacco si è ampliato, ma chiaramente noi come le altre sappiamo che adesso dobbiamo fare un qualcosa in più per migliorarci».

Fonte: Sportmediaset.it