Inter, doni alle pediatrie milanesi in collaborazione con EA Sports

Inter, come da tradizione, anche questo Natale il club dedica un pensiero speciale ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria di numerosi ospedali milanesi. Quest’anno in collaborazione con EA Sports. Di seguito la notizia riportata sul sito ufficiale.

DONI DI NATALE – “Il Club nerazzurro, in collaborazione con EA SPORTS, Global Football Videogame Partner, ha infatti deciso di donare anche quest’anno alle Pediatrie del territorio i codici per scaricare sulle console delle sale giochi dei reparti il videogame FIFA 22. Un pensiero digitale in grado di rallegrare la permanenza in ospedale dei bambini del territorio. Per riprendere almeno in parte la consuetudine di recarsi in prima persona negli ospedali milanesi, interrotta a causa dell’emergenza sanitaria nazionale ancora in corso, una delegazione nerazzurra capitanata dal Vice President Javier Zanetti si è recata martedì scorso all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi dove, insieme alla Fondazione Buzzi, è stato consegnato FIFA 22 destinato alla sala giochi del reparto. L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di Corporate Social Responsability, che il Club nerazzurro porta avanti con impegno sul territorio, anche in questo periodo di emergenza globale.”

Fonte: Inter.it