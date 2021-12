Alvarez-Inter, aumenta la concorrenza. Mondiale alleato River Plate?

Non solo Inter, ci sarebbero sempre più top club europei interessati a Julian Alvarez, attaccante argentino di proprietà del River Plate.

CONCORRENTI – Secondo quanto riportato da Olé, oltre a Juventus, Milan, Inter, Bayer Leverkusen e Barcellona, nelle ultime settimane si sarebbero aggiunte anche Manchester United, Bayern Monaco e Atletico Madrid nella corsa a Julian Alvarez. Al River Plate, proprietario del cartellino dell’attaccante, sperano che il fatto che debba giocare molto per partecipare al Mondiale in Qatar possa spingere il giocatore a non lasciare il club argentino. Attenzione però all’eventualità che un club possa arrivare a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, in aumento a 25 milioni negli ultimi giorni di mercato…

Fonte: Ole.com.ar