Di Marzio: «Inter favorita per il suo organico. No infortuni ma gioca bene»

Gianni Di Marzio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ritiene l’Inter la squadra favorita per conquistare lo scudetto. Nonostante i pochi infortuni, la squadra di Inzaghi esprime un gran calcio

ORGANICO − Di Marzio non ha dubbi su chi sia la favorita al momento del campionato: «L’Inter è la favorita. Oltre ad avere un potenziale tecnico e di organico indifferente, ha oggettivamente due squadre. Poi non è stata falcidiata dagli infortuni e dalle assenze però gioca bene, un calcio europeo, fisico ed è una squadra che può arrivare fino in fondo. Tutto aperto perché non si decide a dicembre il campionato ma il Milan, nonostante la sconfitta, rimane ancora in corsa».