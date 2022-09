Inter, contro il Torino reazione di gruppo. Inzaghi aspetta solo un giocatore – TS

L’Inter contro il Torino ha ritrovato fiducia nei propri mezzi, ma servono ancora altre risposte, magari più convincenti. Come sottolineato da Tuttosport, difatti, Simone Inzaghi si aspetta una risposta in particolare da un giocatore.

REAZIONE DI GRUPPO – La prova con il Torino non sarà stata convincente, ma la reazione è arrivata da parte di tutto il gruppo, soprattutto dai senatori della squadra. La risposta è arrivata soprattutto fuori dal campo, al termine della sfida, quando tutti i nerazzurri in coro (soprattutto sui social) hanno pronunciato al stessa frase: “Insieme”. Simone Inzaghi ha ritrovato i suoi senatori, e spera anche la serenità del gruppo. All’appello, adesso, manca solo Milan Skriniar, uno dei capitani della squadra. Lo slovacco è reduce da un’estate sulle montagne russe col corteggiamento del PSG, una cessione quasi annunciata e poi bloccata, un grave infortunio da smaltire e una condizione psico-fisica da ritrovare. Col vero Skriniar, per Inzaghi ritrovare anche la vera Inter sarà più facile.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini