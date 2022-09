Handanovic, prova d’orgoglio contro il Torino. Conferma con il Viktoria Plzen – CdS

Risposta importante da parte di Samir Handanovic contro il Torino. Secondo il Corriere dello Sport, il capitano dell’Inter sarà confermato anche contro il Viktoria Plzen.

CON ORGOGLIO – Samir Handanovic contro il Torino ha letteralmente salvato il risultato con una reazione d’orgoglio dopo la panchina di mercoledì contro il Bayern Monaco. Domani contro il Viktoria Plzen toccherà di nuovo a lui, ma questo non vuol dire che André Onana farà panchina per il resto della stagione. Intanto Samir e compagni questa mattina si alleneranno ad Appiano Gentile prima di partire per la Boemia Occidentale.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti