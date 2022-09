Zhang, ecco la richiesta per cedere l’Inter! Un fattore determinante – TS

La famiglia Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione delle quote dell’Inter. Secondo Tuttosport, la richiesta, alta, della proprietà nerazzurra è legata ad un fattore ben preciso

RICHIESTA – Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro dell’Inter. La famiglia Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione delle quote della società nerazzurra. L’obiettivo della proprietà, spiega Tuttosport, è quello di incassare almeno 1,2 miliardi: cifra che permetterebbe a Suning di non andare in perdita rispetto agli investimenti fatti negli ultimi anni, compreso il bond da 415 milioni in scadenza nel 2027 ed il prestito di OakTree da 275 milioni. Un fattore determinante per la buona riuscita della cessione è la questione relativa allo stadio: se dovessero essere approvate tutte le metrature ed il progetto dovesse andare avanti la richiesta fatta da Suning per la cessione del club non sarebbe più una chimera.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino