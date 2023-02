Inter, la Champions League da underdog seguendo i tripletisti – TS

L’Inter di Simone Inzaghi è attesa nelle prossime settimane dalle importanti sfide valide per gli ottavi di finale di Champions League con il Porto. Secondo Tuttosport, il tecnico piacentino può consacrarsi definitivamente in ambiente nerazzurro.

RECORD – Precisamente dalla stagione 2010/2011 l’Inter non arriva ai quarti di finale di Champions League. In quell’occasione i tripletisti guidati da Leonardo batterono agli ottavi di finale il Bayern Monaco in un’impresa all’Allianz Arena passata alla storia. I nerazzurri vogliono ripetersi dopo 12 anni. Simone Inzaghi ha la possibilità di tornare tra le otto più grandi d’Europa in veste di “underdog”, questa è l’unica differenza rispetto al passato da campioni in carica. Due date sono segnate sul calendario dell’allenatore: 22 febbraio e 14 marzo. Le due sfide contro il Porto sono cruciali per la stagione di Inzaghi, che potrebbe ancora una volta dimostrare la sua capacità di compiere percorsi positivi nelle competizioni. L’Europa può dare un’altra dimensione all’Inter, forse quella definitiva, che aiuterebbe il club ad essere un polo d’attrazione per il mercato non solo in uscita, ma anche in entrata.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino