Criscitiello: «Skriniar era scritto, errore Marotta! L’Inter doveva venderlo»

Criscitiello critica Marotta per come ha gestito il mancato rinnovo di Skriniar, che lascerà l’Inter a fine stagione per il PSG. Il giornalista, da Sportitalia Mercato, sostiene che era necessario rinnovare il contratto un anno fa.

SOLDI SFUMATI – Michele Criscitiello giudica male il comportamento dell’Inter: «Milan Skriniar passi da cinquantacinque milioni sei mesi fa a zero. Questi sono i problemi del calcio italiano. Era scritto Skriniar, è da agosto che vi raccontiamo la vicenda. Ti avevano offerto cinquantacinque milioni ad agosto e adesso lo vai a perdere a zero. I dirigenti del calcio italiano si fanno infiocchettare dai giocatori. Ho detto che Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sono incapaci? No, ho detto che Marotta è un grande. Sulla trattativa Skriniar però ha sbagliato: le altre centomila cose che ha fatto le ha fatte bene. Con l’esperienza che ha doveva fargli firmare subito il contratto. Marotta è più esperto di Steven Zhang, sapendo le problematiche doveva venderlo, portare a casa sessanta milioni e prendere un sostituto, anche se non era Gleison Bremer ma un piano B. Marotta doveva venderlo a sessanta milioni, questa roba non era di Ausilio ma di Marotta. Che sia un grandissimo lo diciamo da anni, la Juventus senza di lui è crollata».