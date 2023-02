Biasin: «Inter partenza orrenda ma ora continuità! Coi recuperi bene in Europa»

Biasin ha parlato a Radio Sportiva del momento dell’Inter, dopo il derby vinto e i rientri di Brozovic e Lukaku. Ecco le parole del giornalista.



CONTINUITÀ – Fabrizio Biasin è positivo sul finale di stagione dell’Inter: «Io credo che l’Inter dopo una partenza orrenda con un totale di sei sconfitte, nel 2023 abbia trovato continuità. È una continuità legata al gioco, perché Simone Inzaghi fa giocare bene la sua squadra. Ed è legata anche alla condizione fisica. In questo momento la squadra corre. Recuperati Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku penso che ora possa dare ulteriore continuità. Sono dell’idea che il potenziale di questa squadra, che ha avuto molti problemi, sia molto importante. È una squadra che può far bene anche in Europa». I rientri di due titolari non possono che aiutare la squadra in questa ultima parte.