Bagatta: «Zhang un bambino cresciuto! L’Inter doveva vendere Skriniar»

A Bagatta non piace particolarmente Zhang. Il giornalista critica soprattutto la gestione del mancato rinnovo di Skriniar: queste le sue dichiarazioni sull’Inter durante Sportitalia Mercato.

COS’È SUCCESSO? – Guido Bagatta ha molti dubbi sul mancato rinnovo di Milan Skriniar, destinato al PSG: «Con l’esperienza che ho dagli altri sport vista da dentro ci dev’essere altro. D’accordo che l’Inter gioca in Champions League, saranno poveri Giuseppe Marotta e Steven Zhang però poteva prendere venti milioni. L’ha tenuto per giocare la Champions League, dove la possibilità di vincerla senza offendere nessuno è pari a zero. Hanno buttato venti milioni, prima lo potevi vendere e non l’hai venduto perché non avevi chi poteva sostituito. Si è fatto prendere Gleison Bremer dalla Juventus in trenta secondi: c’è qualcosa che non va. Marotta è uno dei migliori, lo dimostrano la questione Romelu Lukaku ma anche quanto fatto a Sampdoria e Juventus, dove è andato via per la vicenda Cristiano Ronaldo. Marotta è l’unico in quella società che decide le cose, perché senza togliere nulla a Javier Zanetti c’è Alessandro Antonello che è un uomo di numeri e Steven Zhang che è un bambino cresciuto. Venti milioni non sono noccioline per una squadra come l’Inter».