Plastino: «Inter, importante approccio partite secche. Contro il Porto…»

Sta per ripartire la Champions League, dove l’Inter sarà impegnata nel doppio confronto contro il Porto. Delle possibilità di qualificazione dei nerazzurri ha parlato il giornalista Michele Plastino sulle frequenze di Radio Sportiva

POSSIBILITÀ DI QUALIFICAZIONE – È tempo di tornare a parlare di Champions League. La competizione sta per riprendere e vedrà l’Inter scendere in campo a San Siro il 22 febbraio per la gara valevole per l’andata degli ottavi di finale. Michele Plastino ha fatto il punto sulle possibilità di qualificazione per la squadra: «Il percorso in Champions League per l’Inter dipende da come approcceranno le partite secche. Contro il Porto è un doppio scontro davvero difficile».