Inter, buoni profitti in Giappone! In arrivo un’altra amichevole? – TS

Buone notizie per l’Inter dalla tournée in Giappone: ricavi economicamente positivi. TuttoSport informa su eventuali prossimi programmi della squadra di Inzaghi.

INCASSI E PROGRAMMI – Conclusa l’esperienza di pre-campionato in Giappone l’Inter traccia un bilancio che risulta positivo per le casse nerazzurre. Secondo TuttoSport la dirigenza di Viale della Liberazione ha fatto sapere che la tournée nipponica appena terminata è stata la più remunerativa di sempre. Questo grazie al programma svolto in loco: le due amichevoli disputate con club di calibro come Al-Nassr e PSG e le attività organizzate ad Osaka e Tokyo con i partener commerciali. Notizie positive, dunque, arrivano per le casse dell’Inter, che ora pensa a una nuova amichevole. Dalle pagine del quotidiano sportivo, infatti, emerge che oltre alla sfida di pre-campionato contro Salisburgo e Egnatia, in programma prossimamente, l’Inter potrebbe scendere in campo nuovamente. Prima della sfida di Serie A contro il Monza, non è escluso che la squadra di Simone Inzaghi organizzi un allenamento congiunto ad Appiano Gentile con un club di portata minore.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna