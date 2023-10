Inter-Benfica, altro sold-out a San Siro! Settore ospiti chiuso: il motivo – TS

Stasera San Siro è pronto a far emozionare di nuovo. Per Inter-Benfica previsto un altro tutto esaurito. Ma TuttoSport spiega perché non ci saranno tifosi portoghesi.

SOLD-OUT – Questa sera andrà in scena Inter-Benfica al “teatro” di San Siro. Il palcoscenico milanese è pronto a regalare nuove emozioni e alluminarsi a dovere per un’altra magica di notte di Champions League, dopo quelle vissute nella scorsa stagione. Come fa sapere l’edizione odierna di TuttoSport, per Inter-Benfica è previsto il tutto esaurito al “Giuseppe Meazza” di Milano: per la sfida delle ore 21:00 sono attesi 65 mila spettatori. Spettatori che, molto probabilmente, saranno solo ed esclusivamente interisti. Il settore ospiti, infatti, rimarrà vuoto dopo la decisione della UEFA di vietare la vendita dei tagliandi ai tifosi del Benfica. Il motivo è individuabile nei fatti accaduti, sempre a San Siro, lo scorso 19 aprile. In quell’occasione i sostenitori portoghesi avevano avuto un comportamento alquanto scorretto, con lancio dal terzo anello di torce e fumogeni contro i tifosi nerazzurro presenti nel settore sottostante.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino