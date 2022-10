Inter-Barcellona Youth League 1-6: troppo Barça, disastro nerazzurro

Inter-Barcellona di UEFA Youth League termina 1-6. La 3ª giornata della competizione europea, giocata allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni si conclude con una sonora sconfitta, dopo lo 0-3 del primo tempo (vedi report). Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Barcellona di Youth League.

SECONDO TEMPO – Chivu cambia ancora all’intervallo: esce Pio Esposito, per Giacomo Stabile, data l’espulsione di Francesco Stante. Nerazzurri che iniziano il secondo tempo sotto di 3 e con l’uomo in meno. Al 50′ aiutato da un rimpallo, Dennis Curatolo ha un’occasione, da cui però guadagna solo un angolo. Chivu probabilmente oggi pomeriggio si è sentito anche in Duomo. I nerazzurri non mollano e continuano a giocare. Il Barcellona abbassa il ritmo, ma continua a rendersi pericoloso, sfruttando gli errori della difesa. Al 64′ la difesa blaugrana pasticcia e regala un rigore in movimento a Curatolo, la conclusione viene respinta da un difensore sulla linea, sui piedi di Issiaka Kamate che spara sulla traversa. 4 minuti dopo Victor Barbera trova la doppietta grazie all’uno due letale con Aleix Garrido. Chivu toglie un Curatolo stremato al 64′ per far entrare Amadou Sarr. Bella occasione personale per Kevin Zefi, che preme sull’acceleratore supera l’avversario e calcia, lontano dai pali di Astralanga. Nella ripartenza del Barcellona, Unai Hernandez trova il gol del 5-0 con un tapin sulla bella azione di Angel Alarcon. Tre minuti dopo l’appena entrato Guiu Paz si trova da solo davanti a Calligaris, buca il portiere e fa 6-0. All’85 un ispirato Zefi conquista un calcio di rigore. Se ne occupa Alessandro Fontanarosa che spiazza il portiere e porta il risultato sul 6-1. Finisce così l’orribile pomeriggio, sicuramente nero e per niente azzurro.