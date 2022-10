VIDEO – Le probabili formazioni di Inter-Barcellona: Inzaghi ha già deciso!

Simone Inzaghi ha ormai deciso come giocarsi le sue chance in Champions League. Il tecnico nerazzurro sembra aver sciolto ogni dubbio sulla formazione da schierare in Inter-Barcellona. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a Milano per Sky Sport

