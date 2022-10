Inter-Barcellona Youth League 0-3 al 45′: i blaugrana dominano i nerazzurri

Inter-Barcellona è il terzo match della UEFA Youth League in campo allo stadio Ernesto Breda a Sesto San Giovanni (MI). I catalani guidano per 3-0, con due reti su corner. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Barcellona di Youth League.

NB: Segui Inter-Barcellona di Youth League grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Il Barcellona scende in campo, l’Inter no. I blaugrana tengono il pallino del gioco e creano occasioni. Al quarto minuto Unai Hernandez riesce a concludere da fuori area e Alessandro Calligaris manda in corner. È proprio il 10 blaugrana a crossare e trovare la testa di Chadi Raid che insacca e trova il gol dell’1-0. Poco prima dei 10 minuti gioco Ilias Akomach salta agilmente tutta la difesa dell’Inter, una deviazione salva Calligaris dalla conclusione dello spagnolo. La prima occasione per i nerazzurri arriva al 13′ con un cross basso di Issiaka Kamate in mezzo all’area, dove però Dennis Curatolo non riesce ad arrivare. Al 20′ sempre su calcio d’angolo arriva il raddoppio del Barça. L’altro centrale, Pelayo Fernandez salta più in alto di tutti e supera Calligaris. Barcellona avanti 2-0. Malissimo la difesa sui corner oggi. I catalani a questo punto iniziano a cercare appositamente i calci d’angolo. Inter che prova a farsi vedere davanti ma senza creare mai pericoli. Alla mezzora Chivu toglie Enoch Owusu e Simone Bonavita, che fanno spazio a Kevin Zefi e Aleksandar Stankovic. Il tecnico “copia” da Inzaghi, oltre al modulo, anche il modus operandi. Francesco Stante a fine primo tempo ferma irregolarmente Victor Barbera, rosso e calcio di rigore. Sempre Barbera segna poi il gol de 3-0 spiazzando Calligaris.

Inter-Barcellona Youth League – Il tabellino

INTER-BARCELLONA 0-3 AL 45’

Gol: Riad (B) al 5′, Fernandez (B) al 20′, Barbera al 45′(+2)

INTER U19 (3-5-2): 1 Calligaris; 16 Martini, 2 Stante, 6 Fontanarosa ©; 10 Owusu (11 Zefi dal 34′), 7 Andersen, 4 Bonavita (5 Stankovic, dal 34′), 8 Kamate, 3 Pelamatti; 9 Esposito, 20 Curatolo.

A disposizione: 21 Basti; 13 Stabile, 14 Di Maggio, 15 Perin, 18 Sarr.

Allenatore: Cristian Chivu

BARCELLONA U19 (4-3-3): 1 Astralaga; 2 Fort, 3 Fernandez, 4 Raid, 5 Valle; 8 Garrido ©, 6 Gerard Hernandez, 10 Unai Hernandez; 7 Akhomach, 9 Barbera, 11 Alarcon.

A disposizione: 13 Nono, 14 Cantero, 12 Vicens, 16 Yamal, 17 Cuevas, 18 Guiu, 15 Rodriguez.

Allenatore: Oscar Lopez

ARBITRO: Sander van der Eijk (Olanda).

Assistenti: Rens Bluemink e Roy de Nas (Olanda). Quarto ufficiale: Alberto Santoro (Italia)

NOTE – Ammoniti: Owusu (I) al 29′, Pelamatti (I) al 34′ Stankovic (I) al 49′ Espulsi: Stante (I) al 45′ Recupero: 4′ (PT).