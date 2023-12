Inter, andamento dei prestiti: Esposito ancora decisivo

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito ancora decisivo in maglia Sampdoria.

RIEPILOGO PRESTITI – Passa una settimana, ma le migliori notizie dai prestiti dell’Inter arrivano ancora da Sebastiano Esposito. Dopo la stratosferica doppietta del turno precedente, l’attaccante classe 2002 firma l’assist del primo gol con cui la Sampdoria supera la Reggiana in trasferta. Tuttavia arrivano buone notizie da quasi tutti i prestiti di scuola Inter attivi in Serie B. Infatti arriva una maglia da titolare sia per Francesco Pio Esposito (Spezia-Bari 1-0) sia per Alessandro Fontanarosa (Cosenza-Parma 0-0). Ancora fermo invece Gabriel Brazao, stabilmente in panchina con la Ternana. Risalendo in Serie A, Valentin Carboni non riesce ad incidere nel derby personale Milan-Monza. All’estero, nuovo infortunio per Zinho Vanheusden, capitano dello Standard Liegi. Continuano invece le latitanze di Ionut Radu e Eddie Salcedo, entrambi non convocati nelle rispettive squadre (Bournemouth e Eldense) pur non figurando ufficialmente tra gli infortunati.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Napoli-Cagliari 2-1: titolare, sostituito al 68′

VALENTIN CARBONI (C) – Milan-Monza 3-0: in panchina, subentra al 63′

FRANCO CARBONI (D) – Milan-Monza 3-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Reggiana-Sampdoria 1-2: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Reggiana-Sampdoria 1-2: titolare, sostituito all’89’, 1 assist

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Bari 1-0: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Parma 0-0: titolare, sostituito all’intervallo, 1 ammonizione

GABRIEL BRAZAO (P) – Lecco-Ternana 2-3: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Luton Town 1-1 (sospesa): non convocato

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Clermont 2-1: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Nantes-Brest 0-2: in panchina, subentra al 71′, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Charleroi 0-0: titolare, sostituito al 64′

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Zurigo 1-0: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

NIKOLA ILIEV (A) – CKSA 1948-Arda 1-0: in panchina, subentra al 65′

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense-Racing Santander 3-3: non convocato