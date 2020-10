Inter, altre buone notizie: Gagliardini e Radu negativi! Il possibile rientro

Condividi questo articolo

Altri due giocatori dell’Inter sono guariti dal Covid-19. Si tratta di Roberto Gagliardini e Ionut Radu: l’ultimo tampone ha restituito esito negativo per entrambi, secondo “Calciomercato.com”. Ecco quando potrà essere il possibile rientro dei due calciatori.

RITORNI – Altri due giocatori dell’Inter risultano – finalmente – negativi al Covid-19. L’ultimo tampone effettuato da Roberto Gagliardini e Ionut Radu nella giornata di ieri ha dato esito negativo. Un ritorno importante, soprattutto quello del centrocampista: il reparto centrale di Antonio Conte è ora di nuovo al completo. Nei giorni scorsi è infatti rientrato anche Ashley Young, che è già in Ucraina per la sfida di domani contro lo Shakhtar Donetsk. Con ogni probabilità nessuno dei due raggiungerà i compagni, impegnati domani a Kiev in Champions League. Sarà invece più probabile che tornino a disposizione nella sfida di sabato contro il Parma (alle ore 18.00).