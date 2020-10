Shakhtar Donetsk-Inter, Eriksen out. Sorpresa a sinistra: la probabile – Sky

Domani alle 18.55 si giocherà Shakhtar Donetsk-Inter, match valido per la seconda giornata del girone di Champions League. Ecco – secondo Andrea Paventi di “Sky Sport – le ultime sui nerazzurri

PROBABILE FORMAZIONE – Antonio Conte conferma il suo 3-5-2 con Nicolò Barella protagonista. Il centrocampista nerazzurro dovrebbe infatti agire come trequartista dietro le due punte Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. In difesa confermati Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio con Stefan de Vrij che torna dal primo minuto. A sinistra torna Ashley Young che farà staffetta con Ivan Perisic. In mezzo Marcelo Brozovic e Arturo Vidal con Christian Eriksen in panchina. Ecco la probabile formazione: