Sensi, ennesimo infortunio! L’Inter comunica l’esito degli esami

Condividi questo articolo

Stefano Sensi Inter

Sensi da più di un anno convive con un infortunio dopo l’altro. Il centrocampista, su cui Conte si è espresso in termini non certo positivi poco fa (vedi articolo), si è sottoposto a dei test oggi per capire qual è l’ennesimo problema fisico. Ecco il responso.

ANCORA UN INFORTUNIO – “Stefano Sensi si e sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Ovviamente non sarà a disposizione domani per Shakhtar Donetsk-Inter, non essendo partito per l’Ucraina.

Fonte: sito ufficiale Inter