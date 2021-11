Insigne: «Con l’Inter potevamo pareggiare. Contratto? Io gioco»

Insigne ha parlato a DAZN nel post partita del trionfo del Napoli per 4-0 sulla Lazio (vedi articolo). L’attaccante e capitano dei partenopei è tornato sulla sconfitta con l’Inter di domenica scorsa e sulla questione contratto.

IL CAMBIO – Lorenzo Insigne guarda il divario con l’Inter, sempre a -4 dalla vetta: «Il mister Luciano Spalletti ha portato nuove idee di gioco. Ci chiede sempre in attacco di non dare punti di riferimento. Questo gap dalla vetta penso che lo stiamo colmando, sappiamo che non è facile però ogni partita scendiamo in campo per giocarcela vincerla. Anche a Milano sappiamo che abbiamo fatto diversi errori, non abbiamo fatto una grande partita ma potevamo pareggiarla. L’abbiamo analizzata tanto in settimana, stasera siamo scesi in campo con l’ambizione di dimostrare di essere una grande squadra e l’abbiamo fatto».

NIENTE DI NUOVO – Le voci sull’Inter per Insigne proseguono, ma sul contratto non ha nulla da aggiungere: «Non voglio essere ripetitivo. Sto cercando di essere il più spensierato possibile in campo, non posso pensare a troppe cose. Il mio procuratore sta parlando con la società, non spetta a me. Sapete come funziona da entrambe le parti, io sono sereno e penso solo a giocare. Ormai mi sono rassegnato, perché arriva sempre la domanda (ride, ndr)».