Alvarez, l’Inter si muove! Già partita la missione di Baccin in Argentina

Per Alvarez del River Plate l’Inter si muove in maniera concreta. La missione di Baccin in Argentina, segnalata in questi giorni (vedi articolo), è già cominciata e il vice direttore sportivo lo ha seguito dal vivo.

OSSERVATO SPECIALE – Julian Alvarez è realmente un obiettivo dell’Inter, tanto che Olé riporta di come si sia mosso il vice direttore sportivo Dario Baccin. Dopo la Juventus, il Bayer Leverkusen e il Milan anche i nerazzurri hanno mandato sul posto un emissario, e stavolta si tratta di un uomo di fiducia. L’ha fatto la scorsa notte, nella partita pareggiata 2-2 in casa del Rosario Central, coi Millonarios già campioni. Alvarez non ha segnato, ma ha fornito l’assist per il primo dei due gol di Agustin Palavecino. Per l’attaccante classe 2000 c’è una clausola rescissoria da venti milioni di euro, con l’obiettivo del River Plate di rinnovare il contratto in scadenza al 31 dicembre 2022. La certezza, però, è che con l’anno nuovo il giocatore lascerà Buenos Aires e l’Argentina. Alvarez diventerà a breve un pezzo pregiato del mercato: l’Inter c’è e vuole essere protagonista per uno dei migliori giovani dell’ultimo anno.

Fonte: Olé