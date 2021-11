Alvarez nel mirino dell’Inter, Baccin presto incontrerà l’agente – CdS

Julian Alvarez è il nuovo gioiellino prodotto del River Plate. L’Inter lo segue da tempo e, come riportato dal Corriere dello Sport, presto il vice Direttore Sportivo, Dario Baccin, incontrerà il suo agente in Sudamerica.

TOUR ESPLORATIVO – Julian Alvarez è l’uomo del momento in Argentina. Giovane attaccante classe 2000, in tempi non sospetti noi di Inter-News.it abbiamo elogiato le qualità del calciatore – e consigliato – (vedi articolo), già nel giro della nazionale e attuale capocannoniere del campionato argentino. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, a breve il vice Direttore Sportivo, Dario Baccin, dovrebbe volare in Sudamerica per un tour esplorativo. E, tra i suoi appuntamenti, ce ne sarebbe uno in particolare proprio con l’agente di Julian Alvarez, gioiellino del River Plate e attuale capocannoniere del campionato con 17 reti e 5 assist (in 18 gare).

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua