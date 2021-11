Buffon: «Giocatori Juventus non inferiori a quelli di Inter, Milan o Napoli»

Gianluigi Buffon, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento negativo della Juventus sostenendo che i giocatori bianconeri non sono più inferiori di quelli di Inter, Milan o Napoli

GIOCATORI − Buffon ritiene che la differenza tra la Juventus e le altre squadre in testa non sta nei singoli in sé: «Non credo che I giocatori della Juventus siano più inferiori di quelli di Inter, Milan e Napoli. Cambia ovviamente come si sta in campo e il collettivo. L’alchimia che si trova all’interno del gruppo». Al momento, la Juventus è distante dalle tre squadre rispettivamente: 10, 11 e 14 punti.