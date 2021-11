Uno splendido Napoli asfalta la Lazio. Primo posto solitario e +4 sull’Inter

Napoli-Lazio, quattordicesima giornata di Serie A, si è disputata allo Stadio Diego Armando Maradona. Il match si è concluso sul punteggio di 4-0.

DOMINIO – Il Napoli, dopo la vittoria dell’Inter contro il Venezia e la sconfitta del Milan a San Siro contro il Sassuolo (vedi articolo), ospita la Lazio con l’obiettivo di salire al primo posto solitario. La squadra di Luciano Spalletti parte fortissimo e trova il gol del vantaggio con un sinistro di Piotr Zielinski al 7′. Uno scatenato Dries Mertens realizza una doppietta. Al 10′ con una splendida rete dopo un dribbling secco in area e al 29′ con una traiettoria imparabile che non lascia scampo a Pepe Reina. Nella ripresa la squadra di casa gestisce il ritmo non permettendo agli uomini di Maurizio Sarri di rientrare nel match. Fabian Ruiz chiude definitivamente i conti con una conclusione dalla lunga distanza all’85’. Con questa vittoria per 4-0, il Napoli sale a 35 punti, tornando a 4 lunghezze di vantaggio sull’Inter.