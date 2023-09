Incocciati attacca Bastoni: «I nazionali titolari non fanno quello!»

Incocciati si è scagliato contro Alessandro Bastoni, protagonista in negativo durante Real Sociedad-Inter. Da un suo errore è arrivato il gol basco. Le sue parole su Mediaset Infinity

ATTACCO − Frecciata non proprio velata di Beppe Incocciati a Bastoni: «Importante che i titolari della nostra nazionale non facciano quelle sviste, sinonimo di poca concentrazione. Chi gioca in nazionale è colui che insegna gli altri a non prendere le cose alla leggera. L’Inter è cambiata con la Real Sociedad col turnover. Gli altri ti attaccano e vogliono vincere, nonostante la Real Sociedad non stia in una posizione di classifica positiva».