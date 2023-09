Nota tattica di Real Sociedad-Inter: Lautaro Martinez in un tocco

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Real Sociedad-Inter parliamo della prestazione di Lautaro Martinez.



GOL DECISIVO – La freddezza di un tocco. Lautaro Martinez contro la Real Sociedad ha vissuto una serata decisamente complicata. La sua peggiore dell’anno. Per farla breve, non gli è riuscito niente. Appoggi, controlli, passaggi. Errori in serie, alcuni persino imbarazzanti per quanto goffi. Ma poi ha avuto un pallone. E ha salvato l’Inter.

TANTI, TROPPI ERRORI – Questa è la mappa dei tocchi di Lautaro, presa da Whoscored:

In totale sono 26, con 15 passaggi realizzati al 73%. Il Toro si è visto poco, anzi pochissimo. E quasi solo nella metà campo dell’Inter. Il suo contributo al gioco offensivo è stato minimo, se non proprio dannoso. I palloni persi sono 9, cui aggiungere ben 6 duelli persi su 8. Ma la sua grande forza è stata la freddezza in un solo tocco. Quello decisivo per portare la partita sull’1-1.

TUTTO IN UN TOCCO – Lautaro ha al suo attivo 3 conclusioni. Tutte arrivate dal minuto 83 in poi. Tradotto, il suo primo tiro è stato il gol. Che è anche l’unico tiro in porta. Suo e di tutta l’Inter. Un tocco pulito e preciso in una partita di errori. Proprio il più importante della sua serata. Un gesto da attaccante maturo. Da capitano.