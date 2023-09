Real Sociedad-Inter, Bastoni supponente. Poi due 7: pagelle − CdS

Real Sociedad-Inter è terminata 1-1, con i nerazzurri salvati nel finale da Lautaro Martinez. Prova negativa di tutti, soprattutto di Alessandro Bastoni. Le pagelle

PAGELLE − Dall’Inter bellissima del Derby a quella quasi inguardabile di San Sebastian. Contro la Real Sociedad, all’esordio in Champions League, i nerazzurri sfiorano la sconfitta salvati nel finale da Lautaro Martinez. Approccio disastroso della squadra di Simone Inzaghi con diversi giocatori svogliati e sottotono. Il peggiore è senza dubbio Bastoni che si becca un 4,5 in pagella. Decisivo e fatale l’errore al quarto minuto che ha portato al gol di Mendez. Poi 5 per Dumfries, Mkhitaryan e Arnautovic. Mezzo punto in più per Barella e Asllani. Da sufficienza, invece, le prove di Pavard, de Vrij, Acerbi, Dimarco, Sanchez, Carlos Augusto e Thuram. Si salvano in pochi: 6,5 per Frattesi e 7 per Sommer e Lautaro Martinez. Per Simone Inzaghi un 6, i vicecampioni d’Europa si salvano per il rotto della cuffia.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona