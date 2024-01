Impallomeni vaneggia: «Gol Inter da annullare! E manca un rigore»

L’Inter ha vinto sul campo della Fiorentina, riconquistando il primo posto in classifica e sempre con una partita in meno. Una prova di forza impressionante considerando la stanchezza post Supercoppa italiana, il campo complicato e un avversario che non ha mollato un centimetro. Eppure c’è chi ha il coraggio di ribaltare la realtà parlando di errori arbitrali inesistenti: di seguito quanto dichiarato da Impallomeni su TMW Radio

NIENTE È DECISO – L’Inter ha risposto alla grande sul campo della Fiorentina, riconquistando il primo posto in classifica dopo il pari della Juventus con l’Empoli. Stefano Impallomeni non vuol sentire parlare di campionato indirizzato: «Ci sono stati episodi a favore dell’Inter e a sfavore della Juventus. Ma Allegri ha ragione, non le puoi vincere tutte. L’Inter è più forte ma niente è ancora deciso. Anche dovesse vincere l’Inter lo scontro diretto, mancherebbe ancora molto alla fine e tante partite insidiose. L’Inter però si conferma pazzesca fuori casa e non prende gol. Ieri ha anche avuto fortuna, ma il dato rimane. C’era un altro rigore per la Fiorentina e il gol di Lautaro Martinez forse è da annullare».

Impallomeni parla poi degli episodi arbitrali, ribaltando la realtà: «Episodi? Avrei annullato il gol di Lautaro, l’arbitro andava richiamato al VAR. Quello di Bastoni su Ranieri è un rigore clamoroso. L’altro, quello di Sommer su Nzola, andava dato e poi magari rivisto al VAR. Ma era rigore».