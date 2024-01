Sabatini assurdo: «Inter, scelte arbitrali non l’hanno scontentata. C’è un però!»

Ancora polemiche sulle decisioni arbitrali riguardanti l’Inter, nonostante sia stato assegnato un rigore dubbio in favore della Fiorentina. Sandro Sabatini dice la sua su alcuni episodi.

RIGORE – Sandro Sabatini non dà torto a chi porta avanti l’assurda teoria che l’Inter sia stata favorita da alcuni episodi arbitrali. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, dichiara dopo la sfida contro la Fiorentina: «L’Inter fino ad ora ha avuto delle decisioni arbitrali, sia in campo che al VAR, che di sicuro non l’hanno scontentata. C’è un esercito di tifosi che mi inonda di messaggi per dirmi che è Sommer che tocca prima il pallone anziché Nzola. Io l’ho visto al contrario. Gira un video in cui sembra proprio Sommer che tocca prima e quindi il rigore non ci sarebbe. Però per gli arbitri anche in questo caso caso il pugno chiuso potrebbe configurare condotta violenta».

PIÙ FORTE – Sabatini ammette però anche la superiorità dell’Inter, non solo contro la Fiorentina: «Giusto parlare degli episodi arbitrali ma lo è altrettanto, e l’Inter lo merita, sottolineare che i nerazzurri stanno facendo lo stesso campionato del Napoli l’anno scorso. Con la differenza che c’è la Juventus, almeno fino a domenica, ancora lì. Contatto Lautaro-Parisi? Delle volte in quella situazione ho visto fischiare fallo e delle volte no. In linea di massima non mi sembra da annullare quel gol. Bastoni abbraccia Ranieri? Vale lo stesso. Però mentre su Lautaro Martinez il gol è regolare e l’errore è tecnico anche di Italiano, su Bastoni 50 e 50. Si può fischiare come no. Ma VAR o no l’Inter è più forte, con o senza tappeto rosso. Calma a parlare troppo di simulazione. Il tocco, il fallo, l’unghiata, lo schiaffo, la strizzatina, non è sono simulazione. Uno la sente, poi che non sia fallo è un altro discorso».