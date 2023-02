Impallomeni: «Inter, serve determinazione per il derby. Milan in crisi»

Si avvicina il derby tra Inter e Milan. L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha fatto i suoi pronostici sulle frequenze di TMW Radio, analizzando cosa ci si può aspettare dalle due squadre

PARTITA PARTICOLARE – Stefano Impallomeni analizza l’avvicinamento al derby e sottolinea cosa ci si può aspettare dalle due squadre: «Il Milan è in crisi totale e queste sono partite pericolose. Se l’Inter scende determinata e gioca sulle fragilità psicologiche del Milan può venirne a capo. Nel derby tutto può succedere però, per il Milan è l’occasione di risorgere e riscoprirsi competitiva e ti può far ripartire».