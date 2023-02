Inter, non solo il derby: il programma del weekend per il settore giovanile

L’Inter non sarà impegnata soltanto domenica sera nel derby a San Siro contro il Milan. C’è infatti un folto programma per il settore giovanile nerazzurro, a partire dalla Primavera fino ad arrivare agli under 15

FOLTO PROGRAMMA – Saranno sette gli impegni per le diverse squadre che compongono il settore giovanile nerazzurro, sia maschile che femminile. A partire già da domani, fino a domenica, i giovani talenti nerazzurri saranno in campo in attesa di vedere la Prima Squadra a San Siro nel derby contro il Milan. Di seguito il programma.

Il programma del weekend del settore giovanile nerazzurro

UNDER 19

Sabato 4 febbraio, ore 13:00 – Campionato, 17ª giornata INTER vs Napoli – KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 5 febbraio, ore 14:30- Campionato, 14ª giornata Fiorentina vs INTER – stadio comunale “San Marcellino”, Firenze.

UNDER 18

Lunedì 6 febbraio, ore 15:00 – Campionato, 15ª giornata Torino vs INTER – Torino.

UNDER 17

Domenica 5 febbraio, ore 11:00 – Campionato, 18ª giornata INTER vs Udinese – KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE

Sabato 4 febbraio, ore 14:15 – Amichevole, INTER vs Sesto 2012 – Centro Sportivo “Sandro Pertini”, Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 16

Domenica 5 febbraio, ore 15:15 – Campionato, 12ª giornata INTER vs Hellas Verona – Centro Sportivo “Enotria”, Milano.

UNDER 15

Domenica 5 febbraio, ore 13:30 – Campionato, 12ª giornata INTER vs Hellas Verona – Centro Sportivo “Enotria”, Milano.