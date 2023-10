Impallomeni: «Inter incapace di avere piano B. 1 punto in 2 partite»

Senza idee secondarie per Stefano Impallomeni. L’Inter ha perso punti principalmente per il suo atteggiamento in campo, le parole dell’opinionista su TMW Radio.

MOTIVAZIONI – Impallomeni cerca dei motivi sul calo dei nerazzurri: «La stanchezza nel secondo tempo, ma anche incapace di avere un piano B quando viene ripresa. Nell’episodio del calcio di rigore di Lautaro Martinez l’Inter si perde, poi viene rimontata. In queste situazioni o l’Inter ti schiaccia e vince nettamente, oppure se sta in equilibrio ha difficoltà nel ribaltare. Con il Sassuolo si è visto già, con il Bologna però non era così in difficoltà. 1 punto in 2 partite interne lascia a desiderare»