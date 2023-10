Serafini clamoroso: «Pulisic va col petto e poi nessuno protesta!»

Molto discutibile Luca Serafini, che commenta il gol di Pulisic in Genoa-Milan. Nonostante l’irregolarità della rete, il giornalista di fede rossonera parla di petto

CLAMOROSO − Senza vergogna, Serafini sul gol di Pulisic in Genoa-Milan: «C’erano tre persone l’arbitro sulla direttrice e due giocatori che non hanno protestato. Ci dobbiamo mettere d’accordo su una cosa: vediamo decine di partite di campionato stranieri, ma in Italia sempre polemiche. Non esistono immagine chiare, quindi, non si può non convalidare una rete. Era petto, non è fallo, ci sono anche i disegni, da regolamento non è fallo, tant’è che i giocatori protestano». Le sue parole a Sportitalia.com.