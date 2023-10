Inter, quante sconfitte a questo punto dell’ultima stagione? Calma!

Nella scorsa stagione l’Inter ha indubbiamente deluso in campionato, anche se a giugno tutti si era sul divano e a Istanbul per la finale di Champions League. Oggi si leggono critiche sull’andamento dei nerazzurri, calma!

RAZIONALITÀ – Manca la razionalità, manca uniformità nei giudizi ma soprattutto la calma. L’Inter ha sbagliato appena due partite in questa stagione in campionato, tra l’altro perdendone solo una con il Sassuolo per un gol da fantascienza di Domenico Berardi. La classifica recita 19 punti con 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Perché si è arrivati allora alle critiche? Le aspettative sono indubbiamente alte sull’Inter, l’obiettivo dichiarato è la seconda stella. Il primo posto però è distante solo 2 punti.

Inter, solo miglioramenti

DIFFERENZE – Lo scorso anno l’Inter all’ottava giornata di campionato occupava la posizione numero 8 della classifica. 12 punti con 4 sconfitte contro Lazio, Milan, Udinese e Roma. Ogni singolo scontro diretto perso, la vetta occupata da Napoli e Atalanta distante addirittura 8 punti. Il bilancio oggi è totalmente diverso. Le sicurezze ci sono, il gioco è strepitoso e non sono degli episodi a dover allarmare l’ambiente. Sì, perché il pari col Bologna è frutto di episodi, come il rigore di Riccardo Orsolini. Quindi calma nel giudizio, l’obiettivo è alla portata e il Milan è stato battuto 5-1. In più c’è la Champions League, dove la squadra di Simone Inzaghi è prima insieme alla Real Sociedad con 4 punti nel gruppo D. La stagione è ancora aperta, l’Inter può vincere.