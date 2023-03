Impallomeni: «Conte, ingaggio non importante. Vuole progetto»

Il ritorno di Antonio Conte in Italia è uno dei temi più caldi delle ultime settimane, specialmente dopo l’ultimo durissimo sfogo nei confronti della sua attuale società, il Tottenham. Di questo ha parlato l’ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, anche in ottica di un possibile ritorno all’Inter.

CACCIA AL PROGETTO – Nel futuro di Antonio Conte sembra esserci, di nuovo, l’Italia. Con anche l’Inter sulle sue tracce. Di questo ha parlato l’ex calciatore Stefano Impallomeni: «È stato un anno negativo per lui, difficile da gestire. Io credo sia inaccessibile a certe cifre che ho sentito, tipo 17-18 milioni, ma credo che sia disposto a ridursi l’ingaggio per tornare. Vuole sposare un progetto e avere delle garanzie tecniche. Chi lo vorrà in Italia deve mostrargli un progetto. Lui rispetto a mostri sacri ha una maggiore capacità di saper costruire o ricostruire squadre vincenti».