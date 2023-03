Futre: «Inter fortunata col Porto. Entusiasmo contro il Benfica»

Paulo Futre, ex attaccante portoghese con un passato anche al Milan e al Benfica, ha commentato il sorteggio che ha visto l’Inter trovare proprio il club di Lisbona. In esclusiva per SportItalia.it, l’ex giocatore si è soffermato anche sul doppio confronto con il Porto.

SFIDA EUROPEA – Paulo Futre ha commentato così il doppio confronto tra Inter e Benfica: «Penso che l’Inter volesse il Benfica e viceversa. La squadra di Schmidt sta vivendo un grande momento, mentre i nerazzurri hanno l’entusiasmo per essere tornati a giocare un quarto di finale. Credo sia una sfida da 50 e 50, può succedere di tutto. Nelle partite a eliminazione diretta la fortuna conta per andare avanti. L’Inter ne ha avuta contro il Porto per tanti punti di vista. Non solo per i legni colpiti, ma anche per l’assenza di Otavio al ritorno. Questo è il calcio. Vedremo contro il Benfica a chi sorriderà la fortuna».